「不甲斐なさ過ぎた」まさかの40チーム中32位と低迷…元日本代表の名門クラブ守護神が吐露「自分達自身に厳しく、またここから」

「不甲斐なさ過ぎた」まさかの40チーム中32位と低迷…元日本代表の名門クラブ守護神が吐露「自分達自身に厳しく、またここから」