女優の高橋由美子（52）が9日、自身のインスタグラムを更新。念願だったという旅行スタイルを明かした。

埼玉県出身の高橋は「2026春」と書き出し、「いつかやってみたかった『青春18きっぷ』の旅」と告白。駅のホームで切符を手にした姿や旅先での写真を披露した。

そして「実は故郷→金沢→福井にいってきました」と明かし、「メインの目的は大好きな谷口屋さんで油あげを食べること 夢がひとつ叶いました」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「楽しそうな由美子さんを見れて嬉しいです」「いいですね。18きっぷ」「それにしても北陸までとは頑張りましたね」「自分もやってみたいです」「楽しい旅、美味しい想い出、最高ですね」などの声が集まった。

高橋は1990年代に清純派アイドルとして活躍。“20世紀最後のアイドル”と評されることもあった。その後は94年の主演ドラマ「南くんの恋人」や「ショムニ」シリーズでの演技力が認められ、女優として活躍。のんべえキャラでバラエティー番組に登場することも多かった。

また私生活では21年4月に一般男性との結婚を発表した。