開催：2026.6.9

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 5 [フィリーズ]

MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。

2回表、8番 アドリア・ガルシア 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 TOR 0-2 PHI

3回表、5番 アレク・ボーム 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 TOR 0-3 PHI、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 TOR 0-4 PHI、7番 ブライソン・ストット カウント3-1から押し出しの四球でフィリーズ得点 TOR 0-5 PHI

3回裏、9番 ヨエンドリク・ピナンゴ 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 TOR 1-5 PHI

5回裏、5番 アーニー・クレメント 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-5 PHI

試合は2対5でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで8勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで2勝3敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝2敗16Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.231となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 10:52:10 更新