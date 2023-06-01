「ブルーロック」第3期タイトルは『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』！ “ブルーロックの日”スペシャルムービー公開
「週刊少年マガジン」（講談社）連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ『ブルーロック』の第3期タイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定した。
【動画】様々な「ブルーロック」の名シーンが楽しめるスペシャルムービー
全世界累計発行部数6000万部を突破（2026年6月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作の本作。2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月に初の劇場版作品となる『劇場版ブルーロック ‐EPISODE 凪‐』が公開。そして同年10月よりTVシリーズ第2期となるTVアニメ『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』が放送され、さらに先日、TVシリーズ続編の制作決定が報じられた。
この度、続編となるTVシリーズ第3期のタイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定。あわせて、公式HPもリニューアルし、新たなイントロダクションも公開になった。
さらに、潔世一とミヒャエル・カイザーの新キャラクタービジュアルや紹介文も公開に。第3期放送に向けて、潔世一役の浦和希は「TVアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。」とコメントを寄せている。
また、本日6月9日は“ブルーロックの日”ということで、“ブルーロックの日”スペシャルムービーが解禁。原作コミックやTVアニメ、実写映画、舞台など、全ての垣根を超えた“エゴい”シーンが詰まった特別映像だ。
※浦和希のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浦和希（潔世一役）
TVアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。全身全霊で挑みます。ぜひ楽しみにしていてください。
【動画】様々な「ブルーロック」の名シーンが楽しめるスペシャルムービー
全世界累計発行部数6000万部を突破（2026年6月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作の本作。2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月に初の劇場版作品となる『劇場版ブルーロック ‐EPISODE 凪‐』が公開。そして同年10月よりTVシリーズ第2期となるTVアニメ『ブルーロック VS. U‐20 JAPAN』が放送され、さらに先日、TVシリーズ続編の制作決定が報じられた。
さらに、潔世一とミヒャエル・カイザーの新キャラクタービジュアルや紹介文も公開に。第3期放送に向けて、潔世一役の浦和希は「TVアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。」とコメントを寄せている。
また、本日6月9日は“ブルーロックの日”ということで、“ブルーロックの日”スペシャルムービーが解禁。原作コミックやTVアニメ、実写映画、舞台など、全ての垣根を超えた“エゴい”シーンが詰まった特別映像だ。
※浦和希のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浦和希（潔世一役）
TVアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。全身全霊で挑みます。ぜひ楽しみにしていてください。