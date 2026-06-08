純烈・酒井一圭、紅白出場に公開生プレゼン「白川が卒業するので…」 異例の卒業会見で爆笑誘う
歌謡コーラスグループ・純烈からリードボーカルの白川裕二郎（49）が卒業することが8日に発表された。同日には、リーダーの酒井一圭（50）、後上翔太（39）と共に都内で会見を行った。
【写真】卒業を発表した白川裕二郎 涙をぬぐう場面も
会見の冒頭で、白川は「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を卒業させていただくことになりました」と報告。「きっと突然の報告でファンの皆さんはきっと心配されたり、びっくりされている方たくさんいらっしゃると思います。ただ、僕は純烈を卒業するのは、5年ほど前からずっと伝えさせていただいていて。なかなか、そういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいたんですけれども、去年10月にうちの母親が他界しまして。自分の中でも純烈を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった」と明かす。「こういった中途半端な気持ちで純烈を続けるのは良くない」と卒業することを改めて決めたという。
「今まで純烈というのは、7人在籍したわけなんですけれども、そのうちの4人がいろんな事情があって卒業していきました。今度は僕が見送る方ではなく、見送られる側として卒業させていただく。1度、自分の中でも心と体、そういったものをリセットして、十分充電させていただいてから皆さんの前に歌わせていただけるようなそんな日が来ればいいなというふうに思っております」としながら「今、在籍させてもらっている事務所は引き続き在籍させていただきますし、来年の3月31日までまだまだありますので、ファンの皆さんと一緒に時間を大切にしながら進んでいけばというと思います」と決意を伝えていた。
後上は「今、白川の方から話がありましたが来年の3月31日をもって、この3人での純烈という活動を終わります。一番強調したいのが、その後も純烈は続きます。ファンクラブで白川卒業の第一報をさせていただいたんですけれど、それを受けて『純烈は解散するのか』みたいな声が、ちょこちょこ見られたんですけれども、それはございません。それをまず言わせていただきたいと思います。そして白川卒業ということに関して、本人は今『中途半端な気持ち』と言ってましたけれども、ずっと隣で活動している身としては、そんなことは全くない、と。昨年、お母様を亡くされ、たぶん1番つらかった当日も実は純烈はステージがありまして。それが地方でのステージだったので、その瞬間に白川は立ち会うことができない、そういう状況の中でも、純烈らしく明るく楽しく笑ってステージというものに立っている姿を仲間として、ずっと見てきているので、今回この下した決断を心の底から尊重したいと思ってます。純烈として残された9ヶ月ぐらいの時間があるんですけれども、その時間を本当に明るく楽しいものにして送り出すということでやっていきたいと思っております。それが心配してくださるファンの皆さんに恩返しにもなると思いますので」と笑顔で話した。
酒井は「白川はリードボーカルとして8年連続紅白歌合戦。去年、92歳で白川はお母さんが亡くなったんです。やっぱり『お母さんのために歌いたい』ということで、ここまでいろんな苦楽を共にしてきた白川が8年連続の姿をしっかりとお母さんに見てもらえたんじゃないかなと思いますし、純烈としては、小田井さん、岩永に続いて、まともな卒業ということで（笑）」と笑顔で送り出すという。オリジナルメンバーの中でも一番最初に誘ったのが白川で口説き文句は「夢は紅白！親孝行！」だった。天国にいる白川のお母さんのためにも酒井は「8年連続の紅白歌手で真ん中に立ってくれた。よう頑張ったな、と。今年もし紅白歌合戦に出させてもらえると9年連続になる。どうか白川が卒業するので、お願いできませんでしょうか？」と公開プレゼン＆逆オファーをして笑いを誘っていた。
続けて「4月1日から純烈は『二烈』というグループになります」と小ボケをし、白川＆後上からツッコミが。新メンバーを3人を加え、5人組にする方針を明かしていた。男性であれば年齢制限はなしで「例えば中学生、高校生でも」と呼びかけていた。酒井は念のため「後上、大丈夫か？」と確認したという。後上は「もうちょっとお金がほしい」と返し、しばらく卒業はしないことを宣言。1度は“二烈”として活動した後、新メンバーを加えるという。酒井は「モナキを倒すぐらいのグループにしたい。あいつら調子に乗っている」とプロデュースしているとは思えないワードを出して笑いを誘っていた。あわせてモナキに続く新グループのメンバーも募集する。
白川は、1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。A型。『忍風戦隊ハリケンジャー』霞一甲／カブトライジャーで人気を集める。NHK大河ドラマ『功名が辻』や『天地人』などに出演している。元大相撲の力士という異例の経歴も。2007年の結成時から純烈のメンバーとして活動。甘いフェイスと魅惑の歌声で純烈ではリードボーカルを務めている。
純烈は、2007年に結成。2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューした。もともと6人組からスタート。卒業や脱退などがあり、2022年末に小田井涼平が卒業、2023年1月に加入した岩永洋昭は2025年3月に卒業し、同4月から現在の3人で活動していた。『紅白歌合戦』は2018年に初出場を果たすと、以降は8年連続で出場している。
【写真】卒業を発表した白川裕二郎 涙をぬぐう場面も
会見の冒頭で、白川は「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を卒業させていただくことになりました」と報告。「きっと突然の報告でファンの皆さんはきっと心配されたり、びっくりされている方たくさんいらっしゃると思います。ただ、僕は純烈を卒業するのは、5年ほど前からずっと伝えさせていただいていて。なかなか、そういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいたんですけれども、去年10月にうちの母親が他界しまして。自分の中でも純烈を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった」と明かす。「こういった中途半端な気持ちで純烈を続けるのは良くない」と卒業することを改めて決めたという。
後上は「今、白川の方から話がありましたが来年の3月31日をもって、この3人での純烈という活動を終わります。一番強調したいのが、その後も純烈は続きます。ファンクラブで白川卒業の第一報をさせていただいたんですけれど、それを受けて『純烈は解散するのか』みたいな声が、ちょこちょこ見られたんですけれども、それはございません。それをまず言わせていただきたいと思います。そして白川卒業ということに関して、本人は今『中途半端な気持ち』と言ってましたけれども、ずっと隣で活動している身としては、そんなことは全くない、と。昨年、お母様を亡くされ、たぶん1番つらかった当日も実は純烈はステージがありまして。それが地方でのステージだったので、その瞬間に白川は立ち会うことができない、そういう状況の中でも、純烈らしく明るく楽しく笑ってステージというものに立っている姿を仲間として、ずっと見てきているので、今回この下した決断を心の底から尊重したいと思ってます。純烈として残された9ヶ月ぐらいの時間があるんですけれども、その時間を本当に明るく楽しいものにして送り出すということでやっていきたいと思っております。それが心配してくださるファンの皆さんに恩返しにもなると思いますので」と笑顔で話した。
酒井は「白川はリードボーカルとして8年連続紅白歌合戦。去年、92歳で白川はお母さんが亡くなったんです。やっぱり『お母さんのために歌いたい』ということで、ここまでいろんな苦楽を共にしてきた白川が8年連続の姿をしっかりとお母さんに見てもらえたんじゃないかなと思いますし、純烈としては、小田井さん、岩永に続いて、まともな卒業ということで（笑）」と笑顔で送り出すという。オリジナルメンバーの中でも一番最初に誘ったのが白川で口説き文句は「夢は紅白！親孝行！」だった。天国にいる白川のお母さんのためにも酒井は「8年連続の紅白歌手で真ん中に立ってくれた。よう頑張ったな、と。今年もし紅白歌合戦に出させてもらえると9年連続になる。どうか白川が卒業するので、お願いできませんでしょうか？」と公開プレゼン＆逆オファーをして笑いを誘っていた。
続けて「4月1日から純烈は『二烈』というグループになります」と小ボケをし、白川＆後上からツッコミが。新メンバーを3人を加え、5人組にする方針を明かしていた。男性であれば年齢制限はなしで「例えば中学生、高校生でも」と呼びかけていた。酒井は念のため「後上、大丈夫か？」と確認したという。後上は「もうちょっとお金がほしい」と返し、しばらく卒業はしないことを宣言。1度は“二烈”として活動した後、新メンバーを加えるという。酒井は「モナキを倒すぐらいのグループにしたい。あいつら調子に乗っている」とプロデュースしているとは思えないワードを出して笑いを誘っていた。あわせてモナキに続く新グループのメンバーも募集する。
白川は、1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。A型。『忍風戦隊ハリケンジャー』霞一甲／カブトライジャーで人気を集める。NHK大河ドラマ『功名が辻』や『天地人』などに出演している。元大相撲の力士という異例の経歴も。2007年の結成時から純烈のメンバーとして活動。甘いフェイスと魅惑の歌声で純烈ではリードボーカルを務めている。
純烈は、2007年に結成。2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューした。もともと6人組からスタート。卒業や脱退などがあり、2022年末に小田井涼平が卒業、2023年1月に加入した岩永洋昭は2025年3月に卒業し、同4月から現在の3人で活動していた。『紅白歌合戦』は2018年に初出場を果たすと、以降は8年連続で出場している。