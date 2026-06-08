高橋恭平、ウサ耳姿でギャップ魅せる 永岡蓮王がスタッフ陣に愛される姿も
■仲良しすぎる舞台裏を大公開
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）の、メイキング映像が解禁された。
【動画】ドロップキックから“ウサ耳”も…仲良しすぎるメイキング映像
原作は斉木優氏による同名少女コミック。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎（岩瀬洋志）が登場し、山口くんをめぐる予測不能な恋の三角関係を描く。
今回解禁された映像には、高橋恭平のギャップや高橋ひかる＆岩瀬のノリノリダンス、永岡蓮王（AmBitious）の素顔など、キャストらの仲が良い姿が収められている。山口くんについて、皐が妄想の中で恐ろしい姿を思い浮かべてしまうシーンでは、華麗なドロップキックを決める高橋恭平の姿が。トランポリンを使用するような過酷なアクションだが、今回は自らのジャンプ力のみで見事にクリア。さすがの並外れた身体能力が光る一幕となっている。
山口くんに特別な想いを抱くイケメン陽キャ男子・石崎が皐と“密談”する場面では、監督からカットの声がかかった瞬間に、サムズアップしながらノリノリでダンスを披露する2人の姿も。さらに、なぜか“ウサ耳”を頭につけ、「そんなに見られると恥ずかしいですわ」と照れくさそうにスタッフへ詰め寄る高橋恭平のカットも到着。コワモテな山口くんと、お茶目な笑顔で現場を和ませる高橋恭平自身の境界線が溶け合うような姿は、ファン垂涎の胸キュンポイントだ。
また、高橋恭平の後輩であり、今作で映画初出演を果たした永岡は、教室の黒板を消す何気ない仕草をスタッフから「消すの上手っ！」と褒められ、満面の笑みを浮かべるほほ笑ましい一コマも。初めての映画撮影ながら、現場のスタッフ陣にも愛され、リラックスして楽しんでいる様子が映し出されている。
山口くんの関西魂が炸裂するバーベキューシーンでは、たこ焼きを華麗に焼き上げるリハーサル中に青のりが風で舞い散ってしまい、思わず吹き出してしまう高橋恭平の姿も。打って変わってクラス対抗のダンス大会のシーンでは、音楽が流れた瞬間に顔つきが一変。キレのある完璧な動きと色気のある表情で現場を魅了し、表現者としての圧倒的な振り幅を見せつけた。
今作の大きな見どころである予測不能な三角関係において、石崎から山口くんに向けられた矢印の行方も気になるところだが、舞台裏の高橋恭平と岩瀬は、相思相愛級の仲良しコンビ。石崎が山口くんに団子を食べさせるシーンのリハーサルも終始笑顔でこなし、夏祭りの金魚すくいのシーンでは、出番前に浴衣姿で隣り合って談笑するなど、とにかく仲睦まじい2人の様子が楽しめる。
■声だしOKの上映イベント決定
さらに、現在上映中の今作を、ひと味違ったスタイルで満喫できる特別上映イベントが14日に開催することが決定。山口くんのドキッとする仕草や不意に見せる照れ顔など、思わず声が漏れてしまうほど、胸キュン必至の名シーンが盛りだくさんな今作。映画を観ながら一緒に笑ったり、山口くんにキュンとして歓声をあげたり、時にツッコミを入れることはもちろん、皐や石崎を応援しながらの鑑賞を楽しめる。
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）の、メイキング映像が解禁された。
【動画】ドロップキックから“ウサ耳”も…仲良しすぎるメイキング映像
原作は斉木優氏による同名少女コミック。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎（岩瀬洋志）が登場し、山口くんをめぐる予測不能な恋の三角関係を描く。
山口くんに特別な想いを抱くイケメン陽キャ男子・石崎が皐と“密談”する場面では、監督からカットの声がかかった瞬間に、サムズアップしながらノリノリでダンスを披露する2人の姿も。さらに、なぜか“ウサ耳”を頭につけ、「そんなに見られると恥ずかしいですわ」と照れくさそうにスタッフへ詰め寄る高橋恭平のカットも到着。コワモテな山口くんと、お茶目な笑顔で現場を和ませる高橋恭平自身の境界線が溶け合うような姿は、ファン垂涎の胸キュンポイントだ。
また、高橋恭平の後輩であり、今作で映画初出演を果たした永岡は、教室の黒板を消す何気ない仕草をスタッフから「消すの上手っ！」と褒められ、満面の笑みを浮かべるほほ笑ましい一コマも。初めての映画撮影ながら、現場のスタッフ陣にも愛され、リラックスして楽しんでいる様子が映し出されている。
山口くんの関西魂が炸裂するバーベキューシーンでは、たこ焼きを華麗に焼き上げるリハーサル中に青のりが風で舞い散ってしまい、思わず吹き出してしまう高橋恭平の姿も。打って変わってクラス対抗のダンス大会のシーンでは、音楽が流れた瞬間に顔つきが一変。キレのある完璧な動きと色気のある表情で現場を魅了し、表現者としての圧倒的な振り幅を見せつけた。
今作の大きな見どころである予測不能な三角関係において、石崎から山口くんに向けられた矢印の行方も気になるところだが、舞台裏の高橋恭平と岩瀬は、相思相愛級の仲良しコンビ。石崎が山口くんに団子を食べさせるシーンのリハーサルも終始笑顔でこなし、夏祭りの金魚すくいのシーンでは、出番前に浴衣姿で隣り合って談笑するなど、とにかく仲睦まじい2人の様子が楽しめる。
■声だしOKの上映イベント決定
さらに、現在上映中の今作を、ひと味違ったスタイルで満喫できる特別上映イベントが14日に開催することが決定。山口くんのドキッとする仕草や不意に見せる照れ顔など、思わず声が漏れてしまうほど、胸キュン必至の名シーンが盛りだくさんな今作。映画を観ながら一緒に笑ったり、山口くんにキュンとして歓声をあげたり、時にツッコミを入れることはもちろん、皐や石崎を応援しながらの鑑賞を楽しめる。