心身共に「極限なシーズン」を戦い抜く。神戸FWが“歴史的タイトル”に誇り「みんなの力で勝ち獲れた」
ヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀が６月７日、自身のインスタグラムを更新。「明治安田J１百年構想リーグ優勝」を報告した。
神戸は６日にプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズと敵地で対戦。この１-２位決定戦で、ホームでの第１戦は５−０で完勝し、第２戦は０−２で敗れたものの、トータルスコア５−２で栄冠を掴んだ。
百年構想リーグは、シーズン移行前に実施された特別大会。武藤は「後にも先にも歴史上この一回だけの特別なリーグ戦をみんなの力で勝ち獲れたこと、誇りに思います!!」と綴る。
ACLEとの連戦で、タイトな日程を戦い抜いた。「身体的にもメンタル的にも極限なシーズンでしたが、ファンサポーターの方々のお陰で乗り越えられました！」と明かす背番号11は、「本当にありがとうございました!!」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】“ボールちょうだい！” “はい！” ボールパーソンが大仕事、鹿島に５発圧勝の神戸に影のヒーローが！ 武藤＆大迫との３ショットも
神戸は６日にプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズと敵地で対戦。この１-２位決定戦で、ホームでの第１戦は５−０で完勝し、第２戦は０−２で敗れたものの、トータルスコア５−２で栄冠を掴んだ。
百年構想リーグは、シーズン移行前に実施された特別大会。武藤は「後にも先にも歴史上この一回だけの特別なリーグ戦をみんなの力で勝ち獲れたこと、誇りに思います!!」と綴る。
ACLEとの連戦で、タイトな日程を戦い抜いた。「身体的にもメンタル的にも極限なシーズンでしたが、ファンサポーターの方々のお陰で乗り越えられました！」と明かす背番号11は、「本当にありがとうございました!!」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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