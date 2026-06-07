キャンセル車がごくまれに… 受注枠が残っている可能性もある「シビックタイプR」

ホンダの数あるラインナップにおいて、現時点でもっとも「尖った」モデルといえるのが「シビックタイプR」でしょう。しかし、現行型発売直後は注文が殺到し、すぐに受注停止に…。



果たして今はどうなっているのでしょう。最新の納期について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

ホンダの初代シビックタイプR（EK9型）がデビューしたのは1997年8月のことでした。初代「インテグラ タイプR」（DC2型）の弟分的なポジションでデビューし、またたく間に高い人気を獲得します。

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その後、シビックタイプRは、2001年12月に2代目へと進化し、2007年3月に3代目、2015年12月に4代目、2017年9月に5代目へとフルモデルチェンジを行ってきました。現行モデル（FL5型）は2022年9月にフルモデルチェンジした6代目にあたります。

6代目となるシビックタイプRは、「速さ」と官能に響く「ドライビングプレジャー」が両立する究極のピュアスポーツ性能を目指して開発されています。

シビックタイプRのパワートレインは、先代同様の2リッター直列4気筒「VTEC」ターボエンジンですが、最高出力330馬力・最大トルク420Nmと、歴代最高のスペックを実現しています。

トランスミッションは新設計の6速MTを搭載し、ミシュラン製の専用チューニングタイヤ、アダプティブ・ダンパー・システムなどが組み合わされます。

パフォーマンスは同じカテゴリーでトップクラスとなっており、2023年4月にはドイツのサーキット「ニュルブルクリンク（北コース）」でのタイムアタックで、FF（前輪駆動）車としては歴代最高となる7分44秒881を記録しています。

また、シビックタイプR専用のデータロガー「Honda LogR（ホンダ ログアール）」を搭載し、クルマの機械的な情報などをリアルタイムにドライバーへ伝える機能を装備します。

ボディサイズは、全長4595mm×全幅1890mm×全高1405mm、ホイールベースは2735mmです。しかし車両重量はなんと1430kgと、現代のクルマとしては軽量な部類（ライトウェイトスポーツ）といえます。

その後、2025年1月23日には、シートをはじめとするインテリアをブラック基調とした「レーシングブラックパッケージ」が新たに設定され、その選択肢をさらに広げています。

こちらのモデルは、室内全体を黒で統一し、ダッシュボードにブラックの上質なスエード表皮を採用するほか、ブラックでコーディネートしたインテリアパーツを多く配置し、光の反射ノイズを徹底的に抑制しています。

シビックタイプRのスタンダードモデルの車両本体価格は499万7300円、レーシングブラックパッケージは617万9800円です（いずれも消費税込み）。

シビックタイプRのユーザーからの反響や最新の納期について、5月下旬に首都圏にあるホンダディーラーに問い合わせてみました。

「2022年9月にフルモデルチェンジしてから間もなく4年経ちますが、いま現在も『受注停止なのか』『数年待ちなのか』といったお問い合わせをいただきます。

現在、標準グレードは受注停止ですが『レーシングブラックパッケージ』の方はご注文が可能です。ご納期に関しても6ヶ月前後を予定しております」

今回、ほかのホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「内装を黒で統一した『レーシングブラックパッケージ』はご注文可能です。現時点のご注文で、年内に間に合うかどうか……といった状況です。

少し前ですと数年待ちという状態でしたが、シビックタイプRをご希望のお客様にある程度行き渡った印象があり、バックオーダー分のご納車も進んでいるのだと思われます。

納期に時間がかかりそうだから選択肢から外れているとしたら……ぜひもう一度、ご検討いただきたいです」

ホンダの「タイプR」シリーズの内装といえば、赤いシートやカーペットを連想するクルマ好きも多いはず。

しかし、スエード素材を多用したレーシングブラックパッケージも魅力的です。

ベースグレードより100万円以上も高額なのがネックではありますが、純ガソリンエンジンの新車のタイプRが手に入る限られたチャンスと思えるなら…。思い切った決断を下す価値は十分にありそうです。