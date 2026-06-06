唐田えりか、殻を破るために意識「誰も自分のことを気にしていない」
「自分は自分」と奮い立たせる
俳優の唐田えりかが6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。
【全身写真】抜群のスタイル！シンプルセットアップの唐田えりか
本作では主人公・信子の先輩を演じた唐田は、信子に「強くなったね」と声をかけるシーンがあるという。俳優業の中で不安があったときに、「先輩方にこういうやさしい言葉で一歩背中を押してもらったことがあった」と自分と役を重ね、しみじみ。「次は私が届けられる側になったらいいなって」とにっこり。
落ち込んでしまうときに自分を奮い立たせる行動や、大切にしている言葉を問われると、唐田は「他者と比べてしまいそうなときは、“自分は自分”だと考えて。殻を破りたいというときは、大して誰も自分のこと見てないって思うようにしています。誰も自分のことを気にしていないだろうみたいな精神を心がけています」と静かに明かした唐田。「恥ずかしいことがなくなる感じがしています」と続けていた。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。
俳優の唐田えりかが6日、都内で行われた映画『モブ子の恋』（公開中）公開記念舞台あいさつに登壇。
【全身写真】抜群のスタイル！シンプルセットアップの唐田えりか
本作では主人公・信子の先輩を演じた唐田は、信子に「強くなったね」と声をかけるシーンがあるという。俳優業の中で不安があったときに、「先輩方にこういうやさしい言葉で一歩背中を押してもらったことがあった」と自分と役を重ね、しみじみ。「次は私が届けられる側になったらいいなって」とにっこり。
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹氏が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
イベントにはほかに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、風間太樹監督が登壇。MCは奥浜レイラが務めた。