今週は日本テレビ系列の「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」です。地球のため、未来のためにできることを、皆さんと一緒に考えます。今回は、北九州市の小学生が「海洋ゴミ」について、船の上で学びました。

■帆船「みらいへ」船長

「どんなところにでも、ゴミが浮かんでいます。」



5月、北九州市門司区で海洋ゴミについて学んだのは、地元の門司中央小学校の5年生20人です。





■小学生「黒いゴミがある。」

シャーレの中にあるのは海水ですが、砂のようなものが見えます。拡大してみると。



デジタル顕微鏡が捉えたのは、ミリ単位の浮遊物です。



その中に、劣化・崩壊し、5ミリ以下になったプラスチックゴミ「マイクロプラスチック」が含まれています。



■小学生

「こういう機械を使わないと見えないゴミだから、気づきにくくて徐々にゴミがたまっていくんだと思う。」

実は、この勉強会が開かれたのは海の上。



環境調査船「みらいへ」に乗って、現場の海について学びます。



先ほど観察した海水は、「みらいへ」が関門海峡で採取したものです。



■帆船「みらいへ」 杉本実沙香さん

「（海洋ゴミが）いつも入っています。小さいマイクロプラスチック、かけらみたいなものだったりもありますし、服の繊維、化学繊維などがあります。」

国際的な環境問題とされる「マイクロプラスチック」。海の生き物への悪影響も懸念されています。



その元となるのが「海洋ゴミ」です。



環境省によりますと、プラスチックの海洋ゴミは、世界中で毎年800万トンが海に流れ出ているとみられています。2050年には、海で生息する魚の重量を超えるという試算もあります。

海洋ゴミを少しでも減らすために何ができるのか。



子どもたちの目の前に出されたのは、カラフルなプラスチックのチップです。



■イベント担当者

「魚の型に、好きな色を入れてください。」



実は、これらは海洋ゴミを回収して細かく砕いたものです。



子どもたちは色を見て、ゴミの種類を予想しながら手を動かします。



■小学生

「コーラのキャップにありそう。」

「青は、お皿とか？」

「ペットボトルのキャップとか。」

最後にプレスして完成したのは、魚の形のキーホルダーです。



■小学生

「いつも遊ぶ時に、かばんを持っていくから、そのかばんに付けようと思った。お菓子を買った時に、ゴミ箱にちゃんと捨てられると思った。」

「ゴミが増えているけれど、捨てないで、新しく物を作って、また使えるようにしたい。（家族に）無駄にゴミを増やさないようにしようと言う。」



未来の海がきれいであるように。アップサイクルを通して、子どもたちが真剣に考えた一日となりました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月5日午後5時すぎ放送