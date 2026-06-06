緑川希星、ソロショット　※「緑川希星（きらら）」X

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　コスプレイヤーの緑川希星が6日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。

【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」　大胆なコスプレ姿も（12枚）

　2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。

　そんな彼女が今回投稿したのはナースコス姿。「176cmナース　刺さる？」とつづり、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「めちゃくちゃグサッときました」などの声が集まっている。

引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）