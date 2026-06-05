「年齢ありえない笑」皆藤愛子、ノースリーブ＆ミニスカ姿に「女子大生かと」「20代で行けますね」の声
フリーアナウンサーの皆藤愛子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、ファンから注目が集まっています。
【写真】皆藤愛子のノースリーブ＆ミニスカ姿
コメントでは「スタイル抜群！」「可愛さバグってます」「まだまだ20代で行けますね」「生足最高」「年齢ありえない笑」「世界レベルの美女です！」「上品な色気もあって素敵です」「女子大生かと思った」「40代にはみえなさそう」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】皆藤愛子のノースリーブ＆ミニスカ姿
「可愛さバグってます」皆藤さんは「お知らせ 写真はカレンダー6月のオフショットです」とつづり、2枚の写真を投稿。白いノースリーブニットとデニム生地のミニスカートを着用した皆藤さんのソロショットです。露出度の高いコーディネートで、42歳とは思えない健康的かつ美しいスタイルが際立っています。
「なんて瑞々しさなんだろう」5月28日の投稿ではドット柄のセットアップ姿を披露した皆藤さん。美しいデコルテが印象的です。ファンからは「とっても綺麗ですよ」「なんて瑞々しさなんだろう」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)