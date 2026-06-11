石川・志賀町ののどかな海岸に漂着した黒い物体。長さ約150メートル、直径最大2メートル、重さ推定300トンの巨大なホースです。釣り人は「気持ち悪い。何かの兵器かと。不気味です」と話しました。石川県によりますと、2025年12月、「沖合にホースが漂流している」と連絡があり、その後、流れ着いたことが確認されました。突然流れ着いた厄介者に、地元の人は「えらいもんが流れてきた。よその国の…迷惑だね。一個人や一市町村じ