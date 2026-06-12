読売新聞が2月3日に「読売新聞オンラインを装うSNSの悪質広告や偽サイト・動画にご注意ください」と題した記事を配信。少額の投資で利益を得られるとけん伝する読売新聞風のサイトが存在するとして、注意喚起を行った。 関連記事：はてなが最大11億円の被害…企業を襲う「社長なりすまし詐欺」、振り込ませない5つの守り この記事が配信されてから4カ月以上が経過したが、現在も同様の広告は複数のドメインを使って展開されて