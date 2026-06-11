連日、多くの人でにぎわう東京ディズニーリゾート。来園者の約15％が海外からの旅行客。JR舞浜駅前には、多くの中国人観光客の姿がありました。ところが今、こうした中国から訪れる来園客を巡り、物議を醸す事態が起きていました。東京ディズニーリゾートの公式ホームページに11日、「非公式のプライベートツアーにご注意ください」との文章が掲載されたのです。そこで、「イット！」取材班は中国のSNSを検索。すると投稿されてい