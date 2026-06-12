韓国はチェコと対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。グループリーグA組の韓国代表はチェコ代表と対戦。前半から韓国が攻め込む場面が何度もあったが0-0で折り返した。SNS上では「思ったより韓国強いわ」と反響を呼んでいる。韓国は前線にエースFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、守備陣ではDFキム・ミンジェ（バイエルン）、そしてFC東京でプレーす