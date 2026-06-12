俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務めるシリーズ最新作映画『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開される。それに合わせ、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続で『キングダム』シリーズを放送する。【場面写真】今夜限りの特別編！第3作名シーンから7月10日（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大）には、2019年公開の第１作『キングダム』のスペシャルエディションを放送する。原泰久氏の大ヒットコミッ