アメリカからの連日の攻撃に対し、イラン側はホルムズ海峡でのすべての船舶の通過を禁止すると明らかにした。【映像】米軍、石油タンカー爆撃の瞬間ニュース番組『わたしとニュース』では、連日続く米イランの攻撃の応酬やホルムズ海峡封鎖の影響について、国際政治学者の三牧聖子氏とともに考えた。■再びホルムズ海峡閉鎖へ…「本当に望ましくない展開」イランの中央司令部は11日、ホルムズ海峡での石油タンカーや商船など