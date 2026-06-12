6月10日、牛丼チェーン大手の「松屋」が、創業60周年を記念して特別な店を銀座のデパートにオープンしました。その名は、「松屋PREMIUM」。百貨店では初となる常設店舗で、きっかけは“松屋”という同じ名前つながりの縁からはじまりました。このコラボはコロナ前から大切に温めてきた構想で、昨年ついに期間限定で出店。それが記録的な大反響を生み、今年の6月に常設店オープンとなりました。オープン初日に足を運んで見ると、営