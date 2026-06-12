女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。中村さんは上方歌舞伎の名門成駒屋の2代目中村鴈治郎の長女として生まれ、兄は中村扇雀という歌舞伎の名門で育った。1962年には俳優勝新太郎さんと結婚。97年に勝さんが下咽頭がんで亡くなるまでの35年間の結婚生活を送った。中村さんは15年秋に公開された映画「ポプラの秋」の取材会で勝さんについて言及。同作で死者への“手紙配達