サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会が12日(日本時間)、開幕した。初戦を15日に迎える日本代表選手たちについて、婚活情報サイトを運営する株式会社オミカレはこのほど、女性会員393人を対象に「恋人にしたい・結婚したいサッカー日本代表選手」に関するアンケートを実施、ランキング結果を公表した。 【写真】ブラボ～な圧倒的得票！しかし、“真の勝者”はベンチに… 「恋人にしたい」