冷凍保存してもおいしい卵焼きの作り方について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。【すごい】知らなかった…これが冷凍保存してもおいしい「卵焼き」の作り方です！公式アカウントは「実は…卵焼きも冷凍できます」「このレシピなら、冷凍してもふわふわ＆しっとり食感をキープ！」と投稿。冷凍保存してもおいしい卵焼きの作り方、解凍方法の手