石川県志賀町の海岸に、巨大な物体が漂着していることが分かりました。その大きさは直径約2m。全長150mにも及びます。どこから流れてきたのか、そしてその正体は。 ■テレビ金沢・中條 栞 記者：「海岸に流れ着いたこちらの物体。およそ160センチの私の身長をはるかに上回る大きさで、そしてずっと奥まで続いています」海岸に漂着していた巨大な物体。去年12月、現場をパトロールしていた警察官が発見した時には、まだ