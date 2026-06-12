FIFAワールドカップ2026が開幕。48カ国の頂点を巡る戦いがついにスタートした。メキシコ代表対南アフリカ代表による開幕戦の少し前、激震に見舞われたのが日本代表だ。ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで10時45分から練習が始まり、冒頭15分の公開が終わった後、日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターの囲み取材が急きょ設定され、キャプテン遠藤航の離脱が告げられた。同時に板倉滉がキャプテンを