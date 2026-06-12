SNS関連の相談件数の推移政府は12日、2026年版の消費者白書を閣議決定した。交流サイト（SNS）に表示された広告トラブルなどSNS関連の相談が25年は10万1045件で、前年から約1万4千件増えて最多を更新。また、消費者庁が実施した調査では、導入が広がるサブスクリプション（定額利用）サービスを利用した人の約2割が解約トラブルを「経験した」と回答した。25年に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は全体で96万96