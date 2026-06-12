「AIのほうが人間よりも正確だろう」なぜか土壇場であるほど、そう思い込んでしまいがちだ。生成AIは、リサーチから文章作成、翻訳まで瞬時にこなし、ビジネスパーソンから学生まで忙しい現代人にとって頼もしい存在となった。だが、その便利さに甘え、「考える」「確かめる」「自分の言葉にする」といった工程まで手放してしまえば、思わぬ代償を払うことになる。◆多忙が引き金となった「AIに丸投げ」「AIを誰より便利だと思って