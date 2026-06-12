森永製菓は7月23日、1年で最も暑さが厳しくなる“大暑”を「冷やし甘酒の日」として制定した記念イベントを、東京･浅草で開催する。また、6月27･28日には、福岡･西鉄「太宰府駅」で「冷やし甘酒」の試飲などができる体験型イベントを実施する。【すべての画像を見る】「冷やし甘酒の日」は2025年12月、日本記念日協会に記念日として認定登録された。二十四節気の大暑は、夏至などと並ぶ太陽の動きにもとづく季節の名称で、毎年7月2