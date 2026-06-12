【ワシントン＝池田慶太】米国のベッセント財務長官は１１日、イランが米イスラエルとの戦闘で湾岸地域の同盟国に与えた損害について、イランに賠償させる方針を明らかにした。米国が管理しているイランの凍結資産などを活用する意向とみられる。ベッセント氏はＳＮＳで、湾岸の同盟国が受けたいかなる損害も「イランの口座から引き出された資金で支払われる」と記した。「イランが仕掛ける攻撃は、イランが直面する経済的・財