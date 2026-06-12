◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。この日、主将のMF遠藤航（リバプール）が負傷のため離脱することが決定。DF瀬古歩夢（ルアーブル）は本職のセンターバック（CB）ではなくボランチ起用の可能性が高まった。瀬古は取材エリアで