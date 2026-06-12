老齢年金は受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を利用すると、年金額を増やすことができます。そのため、「できるだけ長生きして、75歳から多くの年金を受け取りたい」と考える人も少なくありません。   しかし、もし75歳まで繰り下げる予定だった人が、その前に亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。増額されるはずだった年金はすべて消えてしまうのでしょうか。また、残された家族が受け取れるお金はあるのでしょうか。