韓国代表がチェコ代表から鮮やかな2-1の逆転勝利を収め、北中米W杯白星スタートを成功させた。立ち上がりからペースをつかんだ韓国だったが、スコアを動かせずに後半を迎えると、14分にロングスローをDFラディスラフ・クレイチーにヘディングで叩き込まれて先制点を献上。しかし、ここから反撃に出る。22分にMFファン・インボムがゴール前の冷静な判断から同点ゴールを奪うと、35分には途中出場のFWオ・ヒョンギュがネットを揺