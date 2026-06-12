名古屋市西区の大型商業施設で何らかの物質を噴射したとして、愛知県警は１２日、同県犬山市の会社員の男（２７）を威力業務妨害容疑で逮捕した。「催涙スプレーを使った」と容疑を認めている。発表によると、男は８日午後４時５０分頃、名古屋市西区の「ｍｏｚｏワンダーシティ」４階のゲームセンターで、スプレーのようなもので何らかの物質を噴射し、客の避難誘導をさせるなど店の業務を妨害した疑い。店内の防犯カメラに