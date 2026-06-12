ロックバンド「ＪｕｎｋｉｅＭａｃｈｉｎｅ」は１２日までに公式インスタグラムを更新。ボーカル兼ギターのナカムラヒカルが警察に勾留されたことを報告し、直近のライブを中止したほか、今後の活動は残るメンバー３人によるインストゥルメンタル体制で継続することを発表した。「ＪｕｎｋｉｅＭａｃｈｉｎｅ今後の活動に関するご報告」と題し、「ナカムラヒカルが警察に勾留されているとの報告を、ご親族様より受けまし