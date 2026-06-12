サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が11日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。現役時代の給料を明かした。「プロ初年度はC契約って言って（年俸）上限480万円。支度金って言って、引っ越しとか何かとお金かかるでしょってもらうお金が380万円」と、年俸と支度金を足して860万円だったと明かした。川崎フロンターレ時代は1年目は年俸480万円、2年目は700万円、3年目