お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が、番組の収録中に後輩芸人へ突如ブチギレ、スタジオを騒然とさせる一幕があった。【映像】パンサー尾形が後輩芸人にブチギレ（実際の様子）6月11日に放送された『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「氷掛け厳禁 びちゃびちゃ論」が展開。この中で、一生どちらかしか見られないとしたら「セクシービデオ」か「それ以外の全動画」か、というテー