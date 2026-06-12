今年2月、京王線の電車内で20代の女性の太ももを触るなどしたとして、47歳の男が警視庁に逮捕されました。東京都迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、渋谷区の増井建容疑者（47）です。増井容疑者は今年2月、京王線の調布駅から千歳烏山駅に向かう電車の中で、20代の女性の太ももや尻を触るなどした疑いがもたれています。女性は増井容疑者に「触ったよね、降りるよ」などと声をかけ、増井容疑者とともに千歳烏山駅で電車から