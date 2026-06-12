松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月16日10時から「シュクメルリ」を販売開始する。創業60周年を記念して、松屋の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、なんと今回、世界中の松屋で同時発売される。「おなかいっぱいになって満足してもらいたい」という想いのもと、地域の人々に支えられ歩んできた60年間。「世界の美味しい料理をたくさんの消費者に食べてもらいたい」という発想から