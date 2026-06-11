三重県内の高校に侵入し、女子生徒の体育館シューズなどを盗んだとして、25歳の男が11日、逮捕されました。逮捕されたのは、大阪府の建設作業員・八谷登輝容疑者(25)で、先月10日、三重県内の県立高校で、非常扉のガラスをハンマーで割って侵入し、教室と下駄箱から女子生徒の体育館シューズやスリッパなど4点を盗んだ疑いが持たれています。警察が八谷容疑者を特定し自宅を捜索したところ、この高校から