ほんのり透ける軽やかさが、夏のおしゃれに抜け感をプラスしてくれる「シアーT」。一枚でさらっと着るのはもちろん、ジャケットやベストのインナーとしても活躍し、ロングシーズン頼れる存在です。今回は【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】のシアーTをご紹介。それぞれの魅力を比較しながら、透け感や素材の違いをチェックします。大人女性におすすめの着こなしアイデアもお届け。 ナチュラル