5月末に活動を終了した嵐の「株式会社嵐」の公式Xが12日に更新され、ラストツアー関連グッズや嵐を巡る商品の高額転売・無許可なグッズ販売について声明を発表した。5月末にラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催した嵐。このライブに関連するグッズやファンクラブ限定グラなどが高額転売され、物議を醸していた。公式はこの日、「『嵐』に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で