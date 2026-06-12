現地時間11日、日本代表MF遠藤航が負傷によりFIFAワールドカップ2026に臨むメンバーから離脱し、同代表を引退することが明らかとなった。森保ジャパンのキャプテンを務めてきた遠藤の離脱および代表引退に衝撃が走っているが、驚きをもって同ニュースを受け止めているのは日本のメディアだけではない。韓国メディア『SPOTV NEWS』は同日に「日本代表、W杯開幕日に衝撃発表…キャプテン遠藤が負傷で離脱、代表引退」と伝え、「雷