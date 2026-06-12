北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、アステカ・スタジアムでメキシコ―南アフリカの開幕戦が行われ、2-0で開催国メキシコが勝利した。この試合は後半だけで計3枚のレッドカードが出る異例の展開に。海外メディアによると開幕戦では史上初の出来事となった。メキシコは前半9分にFWフリアン・キニョーネスの大会1号ゴールで先制。リードを保って後半に突入した。同4分、MFブライア