酒に酔った状態の20代女性に性的暴行を加えた罪などに問われ、一審で懲役3年の実刑判決をうけた空手の元日本代表の男の控訴審。 大阪高裁は6月12日、一審判決を破棄し、西村拳被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。 一審判決の事実認定によりますと、大阪府の会社員・西村拳被告（29）は、2022年11月に当時の被告宅で、被害女性（20代）が酩酊し抵抗できない状態であるのに乗じて性的暴行を加え、擦り傷を負わせまし