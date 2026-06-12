関東地方のマンションの大規模修繕工事で談合を繰り返していたとして、公正取引委員会が施工会社などおよそ40社に対し、独占禁止法違反を認定する方針を固めたことが分かりました。関係者によりますと、処分を受けるのは大手ゼネコン・長谷工グループの「長谷工リフォーム」や清水建設の子会社「シミズ・ビルライフケア」などの施工会社と、設計コンサルタント会社、およそ40社です。各社は2021年秋以降、マンションの管理組合が発