トランプ米大統領がイランとの戦争を終わらせたとの見解を示した。/DC. Jacquelyn Martin/AP（CNN）トランプ米大統領は11日、米国がイランとの「戦争を終結させた」と主張した。これに先立ちトランプ氏は、両国が戦闘停止に向けた「非常に強力な覚書」に合意したと発言していた。「あなた方が耳にしたかどうかは分からないが、我々は今日、イランとの戦争を終結させた」。トランプ氏はジョージア州知事選に出馬しているバート・ジ