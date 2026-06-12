広島の広陵高野球部の暴力問題を巡り、中井哲之前監督（63）が、この日（10日）までに辞表を提出したことが分かった。【もっと読む】広陵・中井監督が語っていた指導方針と哲学の数々広陵は春夏通算53度の甲子園出場を数える強豪だが、昨年1月に当時1年生だった部員が寮内で上級生から暴力を受けたことをきっかけに転校。この事案がSNS上で拡散され、昨夏甲子園大会1回戦勝利後に出場を辞退。中井監督は甲子園大会後に監督を退