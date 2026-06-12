毎週日曜あさ8時30分から放送中の「名探偵プリキュア！」。第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタート！キービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ずっと誰がキュアエクレールか隠されてきたが、ついに7月19日（日）放送の第25話で正体が明らかになる。 キュアエクレールの候補者は、これまで作品の中でも活躍している4人のキャラクターたち。果たして誰がキュアエクレールに変身す