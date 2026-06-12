実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の予告編の最新版が公開となった。ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの歌唱シーンも初お披露目されている。実写版『モアナと伝説の海』の特別映像が公開『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モ