5月20日、森ビルが社長交代を発表した。6月23日の株主総会で辻慎吾社長（65）が会長に就任し、向後康弘取締役常務執行役員（58）が後任社長となる。同社の社長交代は15年ぶりとなるビッグイベントである。辻社長は会見で、「未来に向けて世代交代をすべきだと考えた」とメッセージを発したが、森ビル元幹部はこう語る。「創業一族の森家は9割以上の株式を持っていて、15年間トップを務めた辻さんとは微妙な力関係のもとに成り