名古屋市西区の大型商業施設で男女23人がのどの痛みなどを訴え、8人が病院に運ばれた事件で、警察は店内で何らかの物質を噴霧させたとして、27歳の会社員の男を逮捕しました。 ▼【現場の画像】名古屋・西区の「mozoワンダーシティ」のどの痛みなど23人訴え 男を逮捕 防犯カメラには約3時間前にゲームしていた人物がスプレーのようなもの撒く姿 この事件は6月8日、名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダ